Documentaire over Zeeuwse band PEER bij Omroep Zeeland

Op Hemelvaartsdag is de documentaire A trip to Bombay bij Omroep Zeeland te zien over de Zeeuwse band PEER. De band trad eind vorig jaar op in India op het Mood Indigo Festival.

PEER (foto: Willem Rijn) Het Mood Indigo Festival is het grootste culturele festival van India en trekt ruim 100.000 bezoekers. Afgelopen december speelde de Middelburgse band maar liefst drie shows in India. De bandleden Gijs Teuwsen (zang en gitaar), Renzo Rijn (drums), Bas Boudens (bas) en Jesper de Jonge (gitaar) filmden zelf hun muzikale avontuur in Bombay. De beelden zijn, aangevuld met interviews, gebruikt voor de documentaire die donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, om 18:10 uur te zien is bij Omroep Zeeland. De documentaire wordt ieder half uur herhaald. Lees ook: Spelen in India was, in één woord, onwerkelijk

