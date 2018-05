'Onderzoek naar lek Doel duurt nog weken, of zelfs maanden'

Kerncentrale Doel vanuit de lucht (foto: Omroep Zeeland)

Na kritiek vanuit Zeeland en West-Brabant op de slechte communicatie over het lek kreeg Hardeman nu ook in eigen land de wind van voren. Ook als er absoluut geen sprake is van gevaar, moet het publiek bij incidenten in het nucleaire gedeelte altijd snel ingelicht worden, vinden de leden van de Belgische Kamercommissie.

In het koelsysteem

Op maandag 23 april werd Doel 1 stilgelegd vanwege een lek. Het lek werd volgens Hardeman pas de volgende dag gevonden, in het koelsysteem. Dat moet voorkomen dat de reactor oververhit raakt.

Interieur kerncentrale Doel (foto: ENGIE Electrabel)

In totaal is 6000 liter gelekt, aldus Hardeman. Het water is opgevangen en raakte nooit in de buitenwereld. Ook voor de werknemers was er geen gevaar volgens FANC, dat het incident op het laagste gevaarniveau inschaalde: 0 van 7 op de INES-schaal. Hardeman stelt wel dat het om een 'uitzonderlijke' en 'abnormale situatie' ging.

Veel kritiek

Onder meer vanuit Zeeland kwam er veel kritiek op de manier waarop er over het lek gecommuniceerd werd. Pas vijf dagen nadat Doel 1 was stilgelegd, bracht het FANC naar buiten dat er sprake was van een lek in het nucleaire deel van de kerncentrale. En pas op 2 mei, na negen dagen dus, werd duidelijk dat het ging om een lekkende lasnaad in het koelsysteem.

Kerncentrale Doel vanuit de polders van Hulst (foto: Otto Vosveld / Flickr)

Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland vindt dat alle informatie meteen gedeeld had moeten worden, toen het lek een dag na het stilleggen van de kerncentrale werd gevonden. Veel Vlaamse politici zijn het met hem eens, zo bleek vandaag.

Besmet water

In de gemeenteraad van Reimerswaal is ook een motie aangenomen over het lek. De raad wil dat de kwaliteit van het water op verschillende plaatsen in de gemeente wordt gemeten en gemonitord op radioactief materiaal. Volgens de raad is het 'niet ondenkbaar' dat besmet water in de Westerschelde is terecht gekomen.

Lees ook: