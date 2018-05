Dit is de Zeeuwse link met Waylon en hij heet Stefan Siwabessy

Morgenavond, op 10 mei, vertegenwoordigt Waylon ons land op het Eurovisie Songfestival dat dit jaar wordt gehouden in Lissabon, Portugal. In de halve finale is de zanger als achtste aan de beurt om zijn nummer Outlaw in Em ten gehore te brengen, zonder Siwabessy op het podium dus.

Ik vind het persoonlijk onzin om er een band achter te zetten terwijl niemand staat te spelen." Stefan Siwabessy

Bij het Eurovisie Songfestival is livemuziek überhaupt niet toegestaan, alle muziek komt dus van een bandje. Alleen de zang is live, ook alle achtergrondkoortjes.

Doen alsof

Siwabessy zou dus moeten doen alsof op het podium en dat is zijn eer als muzikant te na. "Ik vind het persoonlijk onzin om er een band achter te zetten terwijl niemand staat te spelen."

Stefan Siwabessy (foto: Omroep Zeeland )

Hoewel hij dus niet samen met Waylon op het podium staat, is Siwabessy deze week wel aanwezig in Lissabon, als moral support voor Waylon, samen zijn partner Marcia en dochtertje Nova Sue. Zijn gitaar neemt hij wel mee: "Om samen met Waylon misschien nog wat akoestisch te spelen, voor de fun."

'De laatste jaren gaat het weer om de liedjes'

Het songfestival vond hij niks tot een paar jaar geleden. Pas toen Anouk voor Nederland uitkwam in 2013 was zijn interesse gewekt. "De laatste jaren gaat het weer om de liedjes, het is tenslotte een liedjesfestival."

Het is overigens de tweede keer dat Waylon namens Nederland op het songfestival staat. In 2014 eindigde hij samen met Ilse DeLange als The Common Linnets op de tweede plaats met Calm After The Storm.

Zeeuws tintje

Ook toen had de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival een Zeeuws tintje. Het nummer was namelijk gecomponeerd door de uit Hulst afkomstige artiest JB Meijers, die ook Waylon heeft vervangen toen die ervoor koos om uit de Common Linnets te stappen.

