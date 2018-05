Zeeuwen van Dordrecht geloven in nieuwe stunt tegen Sparta

Er hangt een ontspannen sfeer bij FC Dordrecht tijdens de laatste training richting de confrontatie met Sparta. Er wordt gelachen in een rondo en ook tijdens de andere oefeningen wordt er plezier gemaakt. "We moeten ook niets", zegt De Nooijer. "Ik denk dat de sfeer bij Sparta wel anders is. Bij hen ligt alle druk." De trainer heeft veel reacties gehad na de stunt van afgelopen week tegen Cambuur. "En ik niet alleen, maar ook de spelers en gewoon heel Dordrecht. Dit is mooi voor de club. En ik denk niet dat het hier hoeft te eindigen. Als we zo blijven spelen en deze inzet blijven tonen kunnen wij ook van Sparta winnen.

Bannani

De Nooijer is één van de vijf Zeeuwen op het veld tijdens de training in het stadion. Zijn tweelingbroer Dennis gaat aan de slag met de spitsen, Rody Hoegee uit Goes is keeperstrainer en dan zijn er natuurlijk nog twee Zeeuwse voetballers in de selectie. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede en Karim Bannani uit Terneuzen. De rol van Bannani tegen Cambuur was opvallend. Hij viel in bij een 5-1 achterstand, speelde uitstekend en zag zijn ploeg nog winnen. "Of wij ook van Sparta kunnen winnen? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ik heb ze tegen Heracles gezien en volgens mij zijn ze niet in vorm. Dus waarom niet?!"

Karim Bannani denkt dat FC Dordrecht kan winnen van Sparta (foto: Omroep Zeeland)

Nacompetitie

Halve finale FC Dordrecht - Sparta donderdag 10 mei 16.45 uur Sparta - FC Dordrecht zondag 13 mei 16.45 uur

Of Bliek en Bannani tegen Sparta in de basis staan bij FC Dordrecht maakt De Nooijer morgen bekend. Als de 'Schapenkoppen' over twee wedstrijden de sterkste blijken, wacht in de finale een confrontatie met de winnaar van de ontmoeting tussen FC Emmen en NEC Nijmegen.