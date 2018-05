Topdrukte in lang vakantieweekend, op de camping én op de weg

90 procent van de accommodaties is dit weekend geboekt. (foto: Anne-Marie van Iersel | Omroep Zeeland Flickr )

Door de goede weervoorspellingen zijn er de afgelopen week veel boekingen bij Zeeuwse accommodaties bijgekomen. Er worden vooral Nederlandse en Duitse vakantiegangers verwacht. Maar ook de Belgen zijn in opkomst.

Kansen in voor- en naseizoen

De VVV ziet al langere tijd een stijging in het aantal korte vakanties in Zeeland. Daardoor groeit de bezetting in het voor- en naseizoen. Volgens directeur Erik van den Dobbelsteen liggen daar ook de kansen. "Naast investeringen die we nu al doen in bezetting in het hoogseizoen, zouden we moeten zoeken naar middelen om het voor- en najaar nog aan te jagen."

"Dat is goed voor de sector," vervolgt hij, "maar ook in het algemeen voor de leefbaarheid en werkgelegenheid. Iedereen heeft daar baat bij."

Strandgangers bij Zoutelande. (foto: Anne-Marie van Iersel | Omroep Zeeland Flickr)

Drukte op de weg

De 'Hemelvaartintocht' bracht woensdagmiddag ook drukte op te de weg mee. In heel Nederland stond om 16.30 uur meer dan 250 kilometer file. In Zeeland was de file te vinden op de A58. Tussen knooppunt Markiezaat en afrit Kruiningen stond aan het einde van de middag zes kilometer file in de richting van Vlissingen.

Ook op de Deltaweg (A256) richting Zierikzee stond een file, deze werd veroorzaakt door een ongeval. Automobilisten moesten in de avondspits rekening houden met vijf kilometer file tussen knooppunt De Poel en Wolphaartsdijk.