Vlissingen gaat bezoekers tellen

Boulevard bij Vlissingen (foto: Hanneke JL)

De twaalf censoren maken gebruik van signalen die mobiele telefoons uitstralen. Met die signalen krijgt Vlissingen informatie over hoeveel bezoekers er in de stad zijn en hoe lang ze in de stad blijven. Verder krijgt de gemeente inzicht of bezoekers er voor het eerst zijn of vaker komen. Ook leveren de censoren informatie over hoeveel mensen er zowel naar de boulevard als naar de binnenstad gaan.

Tijdens grote festivals kan de gemeente live zien hoeveel bezoekers er op dat moment in de stad zijn. Na het bevrijdingsfestival afgelopen zaterdag meldde de organisatie al snel dat er 50.000 bezoekers in de stad waren. Dat was gebaseerd op een grove schatting. In de toekomst zijn bezoekersaantallen behoorlijk precies weer te geven. De censoren tellen elk telefoonsignaal als een bezoeker. Mensen zonder telefoon en telefoons die uitstaan worden niet geteld als bezoeker.

Privacy

De gemeente Vlissingen benadrukt dat het systeem de privacy niet schendt. Met de gegevens is het volgens Vlissingen niet mogelijk om te achterhalen wie de eigenaar van de telefoon is. De komende weken worden de censoren opgehangen op de boulevards, in de Spuikom, in de winkelstraten en bij het Bellamypark. Het is de bedoeling dat het systeem over acht tot tien weken in werking treedt.

Interview met wethouder Josephine Eliot over het tellen van bezoekers in Vlissingen