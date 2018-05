Deel dit artikel:











Tieners opgepakt voor mishandeling 16-jarige jongen

Een zestienjarige jongen is maandagmiddag mishandeld in Park Toorenvliedt in Middelburg. Drie jongens zijn aangehouden.

Politieagent (archieffoto) (foto: ANP) Het slachtoffer werd vooraf aan de mishandeling al verschillende keren bedreigd door een 18-jarige jongen uit Middelburg. Toen het slachtoffer afgelopen maandag met vrienden in het park was, kwam een groep jongeren dreigend op hem af. De 18-jarige Middelburger nam het voortouw en gaf het slachtoffer een paar rake klappen. Vervolgens zouden ook andere jongeren uit de groep het slachtoffer geschopt en geslagen hebben. Behalve de 18-jarige Middelburger zijn ook een 14-jarige jongen uit Cadier en Keer (Zuid-Limburg) en een 15-jarige jongen uit Middelburg aangehouden. De drie jongens zitten nog vast.