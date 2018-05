Gezamenlijk traineeship met Vlaanderen moet toptalenten naar Zeeland lokken

Van een collegezaal naar een kantoor in Zeeland of Vlaanderen? (archieffoto) (foto: ANP)

Zo'n vijftien tot twintig 'toptalenten' uit Vlaanderen en Nederland werken tijdens het tweejarige traject bij verschillende Zeeuwse en Vlaamse overheden, bedrijven en instellingen. Daarnaast volgen ze ook trainingen in bijvoorbeeld gesprekstechnieken, ondernemerschap, modern vergaderen en netwerken. Het is de bedoeling dat de trainees op 1 januari 2019 starten met het project.

Binden aan de regio

Doel van het traineeship is om jonge professionals naar Zeeland te halen en ze aan de regio te binden. "Want wat je leert kennen, ga je waarderen", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Onderdeel van het traineeship is kennismaken met alle aspecten van Zeeland en Vlaanderen tijdens het gezamenlijke programma. Daarin spelen cultuur, geschiedenis, gastronomie, musea, kunst en landschap eveneens een rol."

Het traineeship is een initiatief van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland. Verschillende Zeeuwse bedrijven en instellingen hebben interesse om trainees in dienst te nemen. Het werven en selecteren van de trainees start binnenkort.