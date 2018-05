Terneuzen heeft nu méér wethouders dan Rotterdam

De gemeente Terneuzen deed het de afgelopen raadsperiode met vier wethouders, maar door een versnippering na de gemeenteraadsverkiezingen en een verzwaring van de portefeuilles zijn het er nu zes.

Machtsverhoudingen

Top/Gemeentebelangen en het CDA zijn er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart duidelijk als de twee grootste partijen uitgekomen. Ze hadden andere partijen nodig om aan een stabiele meerderheid te komen in de 31-koppige gemeenteraad. Gekozen is voor de VVD en de ChristenUnie, waarbij de jarenlange samenwerking met de PvdA tot het verleden behoort. Maar om de machtsverhoudingen binnen het college weer te geven, mogen Top/Gemeentebelangen en het CDA ieder twee wethouders leveren, en de VVD en de ChristenUnie maar één.

Parttime

Volgens wethouder Frank van Hulle van Top/Gemeentebelangen vertekent het aantal van zes wethouders enigszins. "Enkele van de zes gaan parttime werkn, waardoor je eigenlijk op 5,5 wethouder uitkomt. We hebben in Terneuzen vaker colleges gehad met vijf wethouders. Tel daarbij op dat er veel rijkstaken naar de gemeente zijn geschoven, zoals de uitvoering van de WMO, dan is een halve formatieplaats erbij niet overdreven", stelt Van Hulle

De zes nieuwe wethouders van de gemeente Terneuzen op een rijtje. (foto: Omroep Zeeland)

De collegeploeg van Top/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie presenteerde woensdagavond bij de installatie ook haar collegeprogramma. Veel te laat, vond de oppositie. Die moest woensdagavond instemmen met de installatie van zes wethouders, zonder te weten wie welke portefeuille krijgt en waarom een uitbreiding van het aantal wethouders nodig is.

Toeristisch

Volgens wethouder Frank van Hulle gaat zijn nieuwe ploeg zich de komende jaren sterk maken voor de instandhouding van voorzieningen in alle kernen van de gemeente. Daarnaast willen de bestuurders werk maken van de verduurzaming van de energievoorziening voor de inwoners; méér huizen moeten 'van het gas af'.

Daarnaast willen de wethouders van Terneuzen een toeristische hotspot maken. "De stad is niet alleen maar een havenstad", stelt Van Hulle.