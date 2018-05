Dit was de Zeeuwse Top 40 van 2018

1 (-) BLØF ft. Geike Arnaert - Zoutelande

2 (2) Racoon - Oceaan

3 (1) BLØF - Aan de Kust

4 (3) Lamaketta's - Kapitein Rooibos

5 (7) Surrender - Meriete

6 (6) Racoon - Love You More

7 (4) BLØF - Dansen Aan Zee

8 (8) Racoon - Don't Give Up The Fight

9 (-) Cyclo B - Ready

10 (-) MAET 4 - Zomerzon

11 (-) Femke Bun - Typhoon

12 (5) Isabel Provoost - Nothing

13 (-) The Brightt - Straight Face

14 (10) Anne en de Zeeuwse Kofferband - Jodocus

15 (-) Danny Vera - Snow In April

16 (-) Popkoor 2Gether - Over de Schelde

17 (15) Danny Vera - Headin' For The City

18 (-) De Hobbyisten ft. Isabel Provoost - 10 Sec. Fame

19 (20) Ambras Laot - Mij Even Stil

20 (-) Conny & Riezz - Echte Vrienden

21 (-) Leo Adriaansen - Strandloper

22 (-) Adrie van der Lijcke - Hold On

23 (22) Engel Reinhoudt - Een Bolus Bie de Koffie

24 (-) RoMi Cage - Hope Rises Like Dust

25 (-) Jacco Ricardo - Da's Nie Normaal

26 (-) Smout - Waar De Vloedlijn Begint

27 (31) Lamaketta's - Joehoe

28 (16) Juke Joints - Heart On Fire

29 (-) Peetman - Make It Right

30 (39) Surrender - Klokke

31 (-) PEER - Emily

32 (37) Piet Brakman - Bresjes 17

33 (-) PEER - You Can Count On Me To Let You Down

34 (-) Dave Caljouw - Kom Ik Terug Naar Huis

35 (-) D-Double ft. Pietju Bell - Boerenjongen

36 (-) Marjolaine et les Manouches - Les Landes

37 (-) De Duts'n - Bresjies

38 (-) Blue Clay - Down Here Below

39 (-) Village & Wessel - Als Twee Honden Vechten Om Eén Been

40 (-) Djangus - The Winner Takes It All

De afgelopen tien dagen kon er gestemd worden op liedjes van Zeeuwse bodem. Zeven keer stond Aan de Kust van BLØF op 1, drie keer Oceaan van Racoon