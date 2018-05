Voetballers DWO'15 mishandeld in rust wedstrijd

Politieauto (foto: oz)

De wedstrijd tussen de junioren van Jong Ambon en DWO'15 verliep in een gespannen sfeer. De scheidsrechter, een bestuurslid van Jong Ambon, sprak de spelers aan op hun gedrag, maar tijdens rust werden drie spelers uit Driewegen op weg naar de kleedkamer om onduidelijke redenen geslagen en tegen de grond geduwd. Zij liepen lichte verwondingen op.

Voorzitter Melvin Telussa reageert furieus op wat er gebeurd is. ''Ik heb het alleen van horen zeggen, maar dit neem ik zeer hoog op. Dit kan echt niet.'' Over eventuele maatregelen tegen zijn spelers wil hij nog niet praten. ''We moeten ons eerst intern beraden. Vanavond hebben we daarvoor spoedoverleg.''

Wat er precies gebeurd is weet Telussa niet. ''Van de scheidsrechter heb ik gehoord dat de wedstrijd in een grimmige sfeer verliep. Hij had een paar spelers van ons al ter verantwoording geroepen. Op weg naar de kleedkamer hoort hij iets achter zich, maar toen was 'het' al bezig.''

De voorzitter van Jong Ambon zegt snel contact op te nemen met DWO'15. Het team uit Driewegen trok zich terug om escalatie te voorkomen. De politie stelt een onderzoek in.