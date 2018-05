Zoutelande van BLØF nieuwe nummer 1 in Zeeuwse Top 40

Zoutelande van BLØF staat dit jaar op één in de Zeeuwse Top 40 (foto: Omroep Zeeland)

De single Zoutelande voerde dit jaar ook al tien weken lang de nationale Top 40 aan en stond ook op nummer 1 in de Vlaamse Ultra Top 50. Vorig jaar stond BLØF ook al bovenaan in de Zeeuwse Top 40, maar toen met de Aan de Kust. In de afgelopen jaren wist BLØF al zeven keer eerder de nummer 1-positie op te eisen.

Nummer 1 in de Zeeuwse Top 40

BLØF - Aan de Kust

2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 Racoon - Oceaan 2013, 2014, 2015 Surrender- Meriete 2011 BLØF ft. Geike Arnaert - Zoutelande 2018

In de top 10 staan, naast Zoutelande, nog twee nieuwe binnenkomers: rapper Cyclo B met Ready en MAET 4 met Zomerzon. Dat nummer werd geschreven voor het Kustconcert van Omroep Zeeland. Net buiten de top 10 nóg een nieuwe: de kersverse Zeeuwse Belofte Femke Bun. In de lijst van 2018 staan 24 nieuwe liedjes. Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar.

In de Zeeuwse Top 40 van dit jaar staan negen dialectnummers, vijftien nummers in het Nederlands, vijftien Engelstalige nummers en één nummer in het Frans.

