Live: Uno Animo knokt zich vlak voor rust terug tegen GOES

15.19 - GOES zoekt met enige teleurstelling de kleedkamer op. De ploeg kwam via Tawfik al vroeg op voorsprong, maar zag Uno Animo vlak voor tijd op gelijke hoogte komen door een doelpunt van De Veer. Beide ploegen kunnen zich opmaken voor een spannende tweede helft.



15.14 - Sil de Veer brengt de spanning terug in de wedstrijd en lobt de bal over Dennis Uijl. Zo komt Uno Animo vlak voor rust op 1-1.



15.05 - Het initiatief in de wedstrijd ligt nog altijd bij GOES. Uno Animo loert voornamelijk op de counter. De stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van de Zeeuwse ploeg.



14.55 - GOES heeft de wedstrijd voorlopig stevig in handen. De ploeg van Rogier Veenstra is naarstig op zoek naar doelpunten om de voorsprong te vergroten.

14.45 uur - Na een kwartier spelen is daar eindelijk het eerste doelpunt van de wedstrijd. Sherief Tawfik zet GOES op een 1-0 voorsprong uit een corner van Remon de Vlieger.



14.39 uur - De eerste grote kans is voor Uno Animo. Kobus Boons kopt van dichtbij over het doel van Dennis Uijl.



14.30 uur - GOES en Uno Animo hebben afgetrapt voor de finale van de districtsbeker in Etten-Leur.



14.18 uur - Tegenstander Uno Animo wist de finale van de districtsbeker te bereiken door achtereenvolgens te winnen van Baardwijk, Almkerk, Nuenen, Kozakken Boys 2, Madese Boys en Marvilde. Tegen zowel Almkerk als Kozakken Boys gebeurde dit na het nemen van strafschoppen. In tegenstelling tot GOES speelde de ploeg uit Brabant ook nog drie wedstrijden in de groepsfase.

13.50 uur - De opstelling van GOES in de bekerfinale. Met natuurlijk in de spits Daniël Wissel, hij is de topscorer van GOES in het bekertoernooi. Daarnaast scoorde hij in elke bekerwedstrijd dit seizoen. Gaat hij ook vandaag een doelpunt maken?

De doelpuntenmakers van GOES in het bekertoernooi

Daniël Wissel 8 treffers Ray Kroon 7 treffers Jan Paul van Hecke 3 treffers Erwin Franse 2 treffers Remon de Vlieger 2 treffers Tim de Winter 2 treffers Ruben Hollemans 1 treffer Raymond Wolff 1 treffer Francis Kabwe Manengela 1 treffer

Wissel viert een treffer in de districtsbeker (foto: Orange Pictures)

13.39 uur - In de halve finale speelde GOES tegen de verrassing van dit bekertoernooi. Cluzona schakelde twee hoofdklassers, waaronder VC Vlissingen, uit en kwam ook in Goes op voorsprong. GOES bleef geduldig en won uiteindelijk en stelde de eerste finaleplaats ooit veilig.

13.34 uur - Het is misschien gek om te zeggen, maar in de kwartfinale volgde de makkelijkste wedstrijd voor GOES. Een ontketende ploeg kleineerde Sliedrecht en won met 1-7 in Zuid-Holland. Bekijk hieronder de samenvatting van dat duel.

13.30 uur - Omdat GOES in de hoofdklasse actief is, mocht het de groepsfase van het toernooi overslaan. De eerste tegenstander in het bekertoernooi was HVV'24 uit Hulst. De ploeg van trainer Rogier Veenstra versloeg hen met 0-3. In de derde ronde speelde GOES tegen eersteklasser Kloetinge. Een moeizame avond werd toch winnend afgesloten. Het werd 1-2 en Daniël Wissel werd de matchwinner. In de vierde ronde volgde een waar doelpuntenfestijn. Philippine werd met 9-4 verslagen; Ray Kroon scoorde drie keer. Tegen Heerjansdam in de achtste finale werd het een nipte zege voor GOES. Pas in de 89e minuut maakt Wissel de winnende treffer: 2-3.