Vrouwen Sparta/JVOZ winnen districtsbeker

(foto: Omroep Zeeland)

Sparta/JVOZ werd afgelopen zomer opgericht en is een samenwerkingsverband tussen profclub Sparta uit Rotterdam en de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland uit Vlissingen. De Schouwse Jonneke Schuurbiers, oud speelster van onder anderen Oostkapelle en RCS is de manager en de ploeg wordt getraind door Niels Slager, die eerder dit seizoen opstapte bij GPC Vlissingen.



Al vroeg in de wedstrijd zette Angela Versluis Sparta/JVOZ op een 1-0 voorsprong, maar tien minuten voor het einde van de eerste helft kwam FC Eindhoven 2 weer op gelijke hoogte. Bij die 1-1 stand bleef het na 90 minuten, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Daarin was het opnieuw de 17-jarige Angela Versluis die scoorde en daarmee de districtsbeker binnenhaalde voor Sparta/JVOZ.



Eikenhout

De dames, met oud profvoetbalster Jessie Eikenhout in de gelederen beleven een prima eerste seizoen en kunnen eerstdaags ook de titel in de derde klasse in de wacht slepen, aangezien de ploeg riant bovenaan staat in de competitie. Saillant detail is dat Jessie Eikenhout vandaag feest kan vieren, maar haar vader Daan, die trainer is van de zaterdag tweede klasser De Meeuwen uit Zoutelande moet daar nog minimaal twee dagen mee wachten. De Meeuwen kon vandaag kampioen worden als Oostkapelle de inhaalwedstrijd bij DBGC niet zou winnen. Maar dat gebeurde wel, waardoor De Meeuwen nu zaterdag aan een punt genoeg heeft in Arnemuiden voor de titel.