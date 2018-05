GOES wint eerste beker in clubgeschiedenis

(foto: Omroep Zeeland)

GOES kwam al vroeg in de wedstrijd met de schrik vrij nadat Uno Animo-speler Kobus Boons net over het doel van Dennis Uijl kopte. Dat was het startsein voor GOES om het niveau op te krikken en het initiatief in de wedstrijd over te nemen. Al na een kwartier spelen werd GOES hiermee beloond door een doelpunt van Sherief Tawfik. In het restant van de wedstrijd was het GOES die het overwicht had, maar dit niet in de score wist uit te brengen. Daarmee speelde het Uno Animo in de kaart, want de Brabanders wisten vlak voor rust toe te slaan door een doelpunt van Sil de Veer.



In de tweede helft probeerde GOES al snel afstand te nemen, maar Ray Kroon was tot twee keer toe niet scherp. Daniel Wissel was dat uiteindelijk wel en bediende eerst Erwin Franse en een kwartier later invaller Tim de Winter. Daarmee was de tegenstand van Uno Animo definitief gebroken en speelde GOES de wedstrijd simpel uit. Tim de Winter beloonde zijn sterke invalbeurt vlak voor tijd nog met een tweede treffer. Rick van Loon deed in de blessuretijd nog wat terug namens Uno Animo, maar dat was alleen nog belangrijk voor de statistieken.



Later zijn hier beelden te vinden van de districtsbekerfinale

Scoreverloop

1-0 Tawfik (15)

1-1 De Veer (43)

2-1 Franse (57)

3-1 De Winter (78)

4-1 De Winter (87)

4-2 Van Loon (90)



Opstelling GOES

Uijl, Van de Woestijne (Dekker/62), Jan Paul van Hecke, Tawfik, Klaas van Hecke, Kabwe Manengela, Hollemans, De Vlieger (Wolff/84). Kroon (De Winter/70), Wissel, Franse