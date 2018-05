Gelijkspel voor Bruse Boys

(foto: Facebook Bruse Boys)

Bruse Boys begon goed aan de wedstrijd, het kreeg drie grote kansen, en wist er een te benutten. Binnen twintig minuten stond de 1-0 voorsprong op het bord door een doelpunt van Domenique van den Berge. Maar lang kon Bruse Boys niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later zorgde Tonnie Stok voor de gelijkmaker voor de bezoekers. Ruim vijf minuten later dacht Bruse Boys weer op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor halverwege de stand 1-1 was.

Rode kaarten

Terwijl Bruse Boys de punten hard nodig had krijgt Martijn Lindhout een kleine tien minuten na rust zijn tweede gele kaart van de wedstrijd waardoor de ploeg van trainer Marco Groeneveld met tien man verder moest. Maar even later zag ook Nieuw-Lekkerland een speler met een tweede gele kaart weggestuurd worden. De scheidsrechter had het niet door waarna Bruse Boys en de assistent-scheidsrechter de arbiter hierop wezen. Vervolgens werd de wedstrijd kort gestaakt. Daarna kwamen beide ploegen weer het veld op met tien tegen tien, want de scheidsrechter erkende zijn fout en daardoor moest Terry van der Waal achterblijven in de kleedkamer.



Bruse Boys wisselde nog wel drie keer, maar in de stand veranderde er niets meer, waardoor 1-1 het slotakkoord werd. Bruse Boys blijft laatste en weet na vandaag zeker dat het zich niet meer rechtstreeks kan handhaven.

Scoreverloop

1-0 Domenique van den Berge (19)

1-1 Stok (26)



Bijzonderheden

Lindhout (54/2x geel)

Van der Waal (60/2x geel)



Opstelling Bruse Boys

Giljam, Lindhout, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Ketting, Michel Maaskant, Potappel, Den Hollander (Hoep/73), Domenique van den Berge, Van 't Hof, (Nieuwland/88) Adelaar (Pronk/80)