Uitslagen amateurvoetbal donderdag 10 mei

In Goes is het feest: GOES won voor het eerst in de geschiedenis de disctrictsbeker. In de finale was het met 4-2 te sterk voor Uno Animo uit Loon op Zand. Bij De Meeuwen moeten ze nog even wachten. De ploeg uit Zoutelande kwam zelf niet in actie, maar concurrent Oostkapelle maakte geen fout tegen DBGC, waardoor de titelstrijd in de 2e klasse E (zaterdag) nog niet beslist is.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Districtsbeker mannen

GOES wint voor het eerst in de geschiedenis de disctrictsbeker na een 4-2 overwinning op Uno Animo. De Goese goals kwamen van Sherief Tawfik, Erwin Franse en tweemaal invaller Tim de Winter. GOES met de beker (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: GOES wint eerste beker in clubgeschiedenis Districtsbeker vrouwen

Sparta/JVOZ zorgde ook voor Zeeuws bekersucces. Het won in Etten-Leur met 2-1 van FC Eindhoven 2. Angela Versluis verzorgde beide treffers voor de ploeg van Niels Slager. Sparta/JVOZ wint de disctrictsbeker (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Vrouwen Sparta/JVOZ winnen districtsbeker 1e klasse B zaterdag

Bruse Boys pakte een punt tegen Nieuw-Lekkerland, maar raakte het zicht op directe handhaving definitief kwijt. Het kan SHO niet meer inhalen, en moet nu hopen dat het DCV of Nieuwenhoorn passeert om een plek in de nacompetitie veilig te stellen. Lees ook: Gelijkspel voor Bruse Boys 2e klasse E zaterdag

Oostkapelle deed wat het moest doen in de strijd om het kampioenschap. Bij puntverlies tegen DBGC was De Meeuwen, zonder zelf te spelen, kampioen geworden. Nu heeft het aanstaande zaterdag genoeg aan een punt tegen Arnemuiden. 3e klasse A zaterdag

Yerseke won met 3-1 van Walcheren, dat door twee rode kaarten met negen man eindigde. Zaamslag haalde uit tegen Lewedorpse Boys en won de tweede periode. 3e klasse B zaterdag

Krabbendijke won van nummer drie Wieldrecht en kan zaterdag op eigen veld kampioen worden als het wint van Seolto. Rillandia pakte een punt tegen Jonge Spartaan en vergrootte daarmee de voorsprong op VVC'68. 4e klasse A zaterdag

Noormannen verliest van Domburg en ziet Patrijzen verder uitlopen. Zaterdag spelen Veere en Luctor Heinkenszand tegen elkaar in een directe strijd om het kampioenschap. 4e klasse B zaterdag

Waarde en Vrederust boekten ruime overwinningen, Vosmeer verloor van Apollo'69 en blijft laatste. Hoofdklasse B zondag

Nuenen en IFC hielden elkaar in evenwicht in de enige wedstrijd van de dag. Stand

De Zeeuwse ploegen blijven op hun plek in de Hoofdklasse. 2e klasse E zondag

Zeelandia Middelburg komt net tekort tegen VOAB en verliest met 2-3. 3e klasse A zondag

Philippine kreeg een zware nederlaag te verwerken in Roosendaal. Breskens stond bij rust verrassend op voorsprong tegen Victoria'03, maar verloor alsnog. Vierde klasse A zondag

Clinge boekte een nipte zege op hekkensluiter Nieuw Borgvliet. Het blijft op kampioenskoers en kan zondag al feestvieren als het zelf wint en concurrent Grenswachters verliest. Vijfde klasse A zondag

Vogelwaarde en Biervliet verspeelden allebei punten. Zondag staan de twee ploegen tegenover elkaar, Vogelwaarde heeft dan genoeg aan een punt om de titel binnen te slepen.