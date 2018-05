Deel dit artikel:











Dordrecht verliest van Sparta na kolderiek slot

Het FC Dordrecht van Gérard de Nooijer is niet goed begonnen aan het tweeluik met Sparta Rotterdam in de halve finale van de play-offs. In de jacht op een plek in de Eredivisie van volgend seizoen werd op eigen veld met 1-2 verloren. Bij Dordrecht viel Karim Bannani uit Terneuzen in de 77e minuut in, Julius Bliek uit Burgh-Haamstede bleef de hele wedstrijd op de bank.

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures) Sparta kwam vroeg op voorsprong door Loris Brogno en leek op weg naar een simpele 0-1 overwinning, maar kreeg een kolderieke eigen goal te verwerken. Middenvelder Stijn Spierings van Sparta probeerde een bal weg te werken maar schoot de bal keihard over eigen keeper Kortsmit. Binnen een minuut herstelden de Rotterdammers echter de voorsprong, Robert Muhren zette de 1-2 eindstand op het scorebord. Zondag gaat Dordrecht op bezoek bij Sparta in de terugwedstrijd.