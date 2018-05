Deel dit artikel:











'Mijn vrouw en kinderen zijn mijn eerste liefde, daarna komt deze auto' 'Mijn vrouw en kinderen zijn mijn eerste liefde, daarna komt deze auto' (foto: Omroep Zeeland )

Een drukte van belang in Axel, waar vandaag vele oldtimers de straten sierden. Er was van alles wat, brommers, cabrio's, vrachtwagens. En dat viel bij de vele toeristen zeer in de smaak.

Voor de 32e keer werd in Axel het Oldtimerfestival gehouden. Een van de bolides die veel bekijks trok was de cabrio Karmann Ghyia van Tom Bentschap Knook uit Axel. Een volkswagen uit 1968, die hij zelf heeft opgeknapt. Zijn vrouw en kinderen zijn Tom's eerste liefde, "maar dan komt toch wel deze auto", zegt hij. Bentschap Knook heeft vier jaar lang aan het opknappen van zijn 'tweede liefde' gewerkt. Het resultaat mag er zijn.