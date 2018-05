Hoe een robot helpt om spieren sterker te maken

Het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is de QBI een soort spel en het lichaam is de controller. Door het balletje van de QBI over de grond te bewegen en kegels om te stoten, beweeg je met spieren die je niet dagelijks gebruikt. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals in het Activiteitencentrum Oosterschelde in Goes, ideaal.

Met behulp van de QBI worden onbewust meer spieren getraind dan normaal (foto: Omroep Zeeland)

Niet-aangeboren hersenletsel In tegenstelling tot aangeboren hersenletsel ontstaat het in de loop van het leven. In 2016 waren 645.900 mensen geregistreerd met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er zijn verschillende manier om het op te lopen, zoals: een klap tegen het hoofd, een ongeval, een hartstilstand, een herseninfarct of hersenbloeding, epilepsie of vergiftiging door drugs of alcohol. Na het oplopen van NAH komen verlammingen veel voor, maar ook aandachts- en concentratiestoornissen, overgevoeligheid voor prikkels en constante vermoeidheid. In sommige gevallen zullen die gevolgen afnemen of zelfs weggaan, maar ze kunnen ook levenslang aanhouden. Bron: Hersenstichting

"Ik vind het leuk om met de QBI aan de slag te gaan, want ik gebruik spieren die ik anders nooit gebruik", aldus Theo Flint, een van de deelnemers met hersenletsel. "In het begin voelde ik het in mijn rug als ik ermee had geoefend, maar nu gelukkig niet meer!" Ook Amretha Sukhraj geniet van de robottraining. "Ik zit in een rolstoel, maar kan er gewoon oefeningen mee doen. Het is weer eens wat anders."

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel trainen met de QBI zelfs hun aangedane spieren (foto: Omroep Zeeland)

Nancy Lindenbergh is activiteitenbegeleider bij de Oosterschelde in Goes. Ze ziet dat de mensen die met QBI aan de slag gaan, er echt wat aan hebben. "Het gaat eigenlijk onbewust. Ze zijn zo bezig met het balletje, dat ze spieren gebruiken die ze normaal nooit gebruiken. Zo trainen ze zelfs spieren die zijn aangedaan door het hersenletsel."