Vier dagen aan het paard gekluisterd

Met de Paarden4daagse wil de organisatie laten zien dat Zeeuws-Vlaanderen, en IJzendijke in het bijzonder, een geweldige plek is om paard te rijden. "Hopelijk komen de mensen dan terug om hier vaker met het paard te genieten van de natuur", zegt organisator André Maas.

Op de eerste dag doen vijftig ruiters en achttien aanspanningen (paard en wagen) mee. "Die rijden niet allemaal de vier volle dagen", zegt Maas. "Maar de meeste wel. Aan het einde van de vierdaagse krijgen ze dan een herinnering."

Het evenement is begonnen in het kader van het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen in 2014. Volgens Maas was er daarna nog zoveel animo dat hij besloot om samen met zijn vrouw de organisatie op zich te nemen." En dat is niet niks. In november is het stel al begonnen met de voorbereidingen. "Het enthousiasme dat je van de mensen krijgt is fantastisch. Daar doe ik het voor. Helaas kan ik zelf niet meerijden, ik moet nog van alles in de gaten houden. Maar dat maakt voor de gezelligheid niet uit."