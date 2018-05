We gaan het lekker vieren

De 4-2 winst op Uno Animo (zondag 2e klasse) komt niet onverwachts, maar het kostte GOES wel de nodige moeite. De eerste helft was niet goed en op slag van rust scoorde de ploeg uit Loon op Zand de 1-1 na een foutje achterin bij GOES. De Bevelandse hoofdklasser moest in de tweede helft een tandje bij zetten en trok de wedstrijd uiteindelijk met 4-2 naar zich toe.

"Het was een draak van een wedstrijd, maar we hebben hem. That's it en we gaan het lekker vieren", aldus Hollemans.

Invaller Tim de Winter en topscorer Daniël Wissel speelden een belangrijke rol. De Winter scoorde de 3-1 en 4-1 en Wissel gaf de assist bij de 2-1 en 3-1. "Ik had graag gescoord", vertelt Wissel. "Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Dit is perfect. Het wordt een goed feestje."

Tim de Winter loopt weg nadat hij gescoord heeft voor GOES (foto: Orange Pictures)

Beetje boos en blij

Voor De Winter (foto) was het een bijzondere middag. Hij kreeg van trainer Veenstra te horen dat hij op de bank moest beginnen maar haalde zijn sportieve gram door twee goals te maken. "Ik zag het niet aankomen dat ik als wissel moest begonnen. De trainer heeft het uitgelegd en ik heb het geaccepteerd. Ik ben blij dat ik zo mag invallen."

Het was geen makkelijke keuze volgens trainer Veenstra om De Winter, die vaak basisspeler is, te passeren. "Ik ben heel blij dat hij twee keer scoort. Dan is hij én een beetje boos op mij én blij dat-ie gescoord heeft."

Sherief Tawfik heeft GOES op een 1-0 voorsprong gezet in de bekerfinale tegen Uno Animo (foto: Orange Pictures)

"We gaan Europa in"

De bekerwinst is niet alleen bijzonder voor spelers en trainer. Ook voor materiaalman Hans Wisse die zo'n veertig jaar lid is van de club. Hij is er erg blij mee. "Er komt nog een prijs achteraan", zegt Wisse stellig. Hij is ervan overtuigd dat GOES de nacompetitie haalt en wint. "We gaan voor de dubbel in de nacompetitie. We gaan gewoon door, haha."

Daarna, als Wisse door de spelers bejubeld wordt, maakt hij het bonter. "We gaan Europa in."

