Jong Ambon haalt elftal uit competitie na mishandeling

Jong Ambon (foto: www.jongambon.com)

Bij de vechtpartij raakten drie spelers van de Bevelandse club lichtgewond. De wedstrijd verliep in een gespannen sfeer en in de rust van het duel ging het mis.

Onacceptabel

"Vanavond hebben we als club met ouders en spelers van het elftal bij elkaar gezeten om te bespreken wat er gebeurd is", zegt voorzitter Telussa. "We moeten als club hier iets aan doen. Daarom hebben we besloten om het elftal uit de competitie te halen omdat we vinden dat het onacceptabel is wat er gebeurd is." Het is de eerste maatregel die de club neemt.

Het is nog niet bekend of er spelers geschorst worden door de club. "Morgen gaan we verder praten omdat we alles op een rijtje willen hebben. Ook met ouders en spelers die er vandaag niet bij waren. Daarnaast wachten we ook het onderzoek van de politie af."

Imago van vechtersclub

Telussa betreurt de hele gang van zaken. "Hier zit je als club niet op te wachten. Wij willen af van het imago van een vechtersclub. Daar werken we ook hard aan met een nieuw bestuur. En dat gebeurt dit."

