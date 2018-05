Anne en Wybe zijn jongste festivaldirecteuren van Zeeland

Groot succes

Vorig jaar was de eerste editie van het festival op 'de Kunstwei' in Wolphaartsdijk en dat was een groot succes. Anne: "Zowel voor de honderd bezoekers als voor ons. Het was echt te gek om te zien dat iedereen genoot van de muziek en elkaar. Er hing een hele vrije sfeer." Ze hebben daarom besloten om het dit jaar weer te organiseren en hopen op zo'n 500 bezoekers. Wybe: "Dat is ook de reden dat we op zoek zijn gegaan naar een andere locatie."

Gemeente Vlissingen was erg vriendelijk

Gelukkig was de gemeente Vlissingen zo vriendelijk om een vergunning te verlenen en vindt het festival plaats op een groot braakliggend terrein in de buurt van Baskenburg. "Een geweldige plek. We kunnen hier meer mensen kwijt, verschillende podia, een bioscoop en er is nog genoeg ruimte voor kunstzinnige uitspattingen." Daarnaast kunnen de bezoekers overnachten op de geïmproviseerde camping naast het festivalterrein.

Het is jammer dat we niet door iedereen serieus worden genomen en dat sommige mensen denken dat het een stom jongerenfeestje is. Nou, dat is het dus juist niet." Anne van Helteren - festivaldirecteur

Alternatief programma

Anne en Wybe kiezen bewust voor een alternatief programma. Wybe: "We willen ons ook met de acts onderscheiden van alle andere festivals in Zeeland. En we denken dat dit goed gelukt is." Er zijn optredens van onder meer SShht, Blowtrio en Roots Rising. Maar ook hebben ze een aantal Zeeuwse artiesten weten vast te leggen voor hun festival, zoals singer-songwriters Solof en Peetman, maar ook de band Dakota en DeepSpace uit Middelburg. Daarnaast krijgen de winnaars van de Kunstbende een podium en maken ze een expositie.

Thuiskomen

Het doel is volgens Wybe dat de bezoeker zich verwondert, geïnspireerd raakt, nieuwe mensen ontmoet en even echt kan relaxen, uit de dagelijkse sleur kan ontsnappen en kan genieten. "Onze slogan is niet voor niets: thuiskomen, maar dan ergens anders, namelijk DAER".

Anne en Wybe zitten allebei in VWO 5 van 't Nehalennia in Middelburg. Maar ze hebben allebei 't idee dat ze het afgelopen jaar veel meer hebben geleerd dan op school. Wybe: "Ik heb het idee dat ik dit jaar meer heb opgestoken van het organiseren dan op school. Ik zou daar meer moeten leren, maar dat sla ik niet op en dit wel." Anne sluit zich daarbij aan. "Ik heb zoveel geleerd, het lijkt wel een opleiding op zich."

Het festival moet wel intiem blijven

Anne en Wybe hopen dat het aantal bezoekers in de komende jaren toeneemt. Anne: "We hopen uiteindelijk op zo'n 1500 bezoekers. Het festival moet namelijk wel z'n intieme karakter behouden. Er moet ook genoeg ruimte zijn voor grote bouwwerken op het festivalterrein en waar bezoekers kunnen chillen." Ze hopen ook dat ze over een aantal jaar wat meer financiële middelen hebben om meer bekende artiesten vast te leggen.