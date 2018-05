Deel dit artikel:











Zeeland Wordt Wakker: paarden4daagse, jonge festivaldirecteuren en Jong Ambon.

Goedemorgen. Het is vrijdag 11 mei met dit in het nieuws in Zeeland.

De paarden staan klaar om te rijden. (foto: Omroep Zeeland) Paarden4daagse In IJzendijke is de Paarden4daagse van start gegaan. Elke dag wordt er een route 25 kilometer gereden door 50 ruiters en 18 aanspanningen. Lees ook: Vier dagen aan het paard gekluisterd Het logo van Festival DAER (foto: Festival DAER) Jonge festival directeuren Anne van Helteren en Wybe de Haan zijn pas 17 en organiseren voor de tweede keer Festival DAER. Lees ook: Anne en Wybe zijn de jongste festivaldirecteuren van Zeeland Jong Ambon (foto: www.jongambon.com) Voetbalclub Jong Ambon uit Middelburg gaat het jeugdelftal JO-17 uit de competitie halen. Dat zegt voorzitter Melvin Telussa van de club. Spelers van het elftal waren woensdag betrokken bij een vechtpartij in de wedstrijd tegen DwO'15 uit Driewegen/Ovezande. Lees ook: Jong Ambo haalt elftal uit competitie Zon, zee en strand, Nieuwvliet (foto: Ria Mes, Oostburg) Het weer: Het is vrij zonnig en met een zwakke zuidoostelijke wind wordt het vanmiddag 17 graden op de stranden tot 19 graden elders in de provincie.