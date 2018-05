Jarige ANWB zoekt Zeeuwse projecten

De ANWB is jarig en deelt uit. (foto: ANWB)

Verenigingen en stichtingen uit Zeeland die bijdragen aan een mooiere wijk, of stad of provincie kunnen bij het ANWB Fonds tot 15 mei een maximum van 10.000 aanvragen. De thema's moeten gaan over vrije tijd, mobiliteit, verkeersveiligheid.

De beoordeling welk project straks definitief steun krijgt wordt gedaan door de ANWB-leden. De bijna 4,5 miljoen leden kunnen tot eind juli stemmen.

Projectleider Odette van der Nat van de ANWB zoekt Zeeuwse projecten