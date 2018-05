Deel dit artikel:











Van Renswoude opnieuw Zeeuws Kampioen snooker

Christopher van Renswoude uit Oost-Souburg is op Hemelvaartsdag Zeeuws kampioen snooker geworden. Het is voor Van Renswoude het derde jaar op rij dat hij de beste van Zeeland is.

Christopher van Renswoude Zeeuws Kampioen (foto: Sport Pub Goes) Van Renswoude won in de finale met 3-1 van Goesenaar Marcel Mouwen. De hoogste break van de dag (65) werd gemaakt door Frans Diepstraten, die in de halve finales boog voor de latere winnaar. Aan het Zeeuws Kampioenschap deden 18 snookeraars mee. Het Zeeuws Kampioenschap snooker wordt jaarlijks op Hemelvaartsdag in Goes gespeeld.