Miljoenen minder zonder Marinierskazerne

Een gemiddeld huishouden besteedt 15.000 per jaar. Als 1.800 mariniers wegblijven scheelt dat 27 miljoen, alleen al aan consumptieve besteding. De bouw, het onderhoud en de toelevering aan de marinierskazerne zijn nog eens niet meegeteld.

Grote economische impuls

Dr. Evert Meijers, geograaf aan de TU Delft en specialist op het gebied van regionale ontwikkeling windt er geen doekjes om. "Als de verhuizing van de marinierskazerne niet doorgaat, loopt Zeeland een grote economische impuls mis en Vlissingen in het bijzonder."

'Koudwatervrees van mariniers'

Meijers heeft best begrip voor mariniers die moeite hebben om hun sociale omgeving in Utrecht te verlaten, maar hij heeft minder met de redenen die sommigen aanvoeren om niet naar Zeeland te komen. Bijvoorbeeld het idee dat huizen hier slecht verkopen. Dat is volgens de wetenschapper een drogreden: "Dat is koudwatervrees die niet past bij mariniers. De gemiddelde verkooptijd van een woning in Zeeland is één maand langer dan in Utrecht. Blijkbaar is er bij de mariniers veel onduidelijk over Zeeland en kennen ze de situatie niet."

Mariniers op een rij (foto: Omroep Zeeland)

TU-geograaf Meijers is geen onbekende in Zeeland. In opdracht van de gemeente Terneuzen deed hij samen met ZB Planbureau een onderzoek naar de effecten van de tolheffing op de economie in Zeeuws-Vlaanderen. Ook onderzocht hij de gevolgen van het verdwijnen van de veerboot Vlissingen-Breskens in West Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeland moet aanhaken, niet afhaken." Evert Meijers, geograaf TU Delft

De onwil van de mariniers staat niet op zich. Het grote structurele probleem is volgens Meijers de matige bereikbaarheid van Zeeland. Mensen zouden in Zeeland moeten kunnen werken en elders wonen. Of andersom. Nu is er sprake van eenrichtingsverkeer en rijden er 's ochtends alleen maar snelle treinen Zeeland uit, maar niet in. "Zeeland moet aanhaken bij de rest van Nederland, niet afhaken." Als de provincie beter bereikbaar zou zijn, zouden discussies zoals nu over de marinierskazerne tot het verleden behoren, denkt Meijers.

Op donderdag 17 mei, volgende week, komt een delegatie van het Korps Mariniers uit Doorn de klachten toelichten aan de Vaste Kamercommissie voor Defensie. Dan beantwoordt de minister ook vragen van de Kamerleden over de verhuizing.

Evert Meijers over de tientallen miljoenen die Zeeland misloopt als de marinierskazerne er niet komt.