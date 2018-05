Kinderkunstweek krijgt prijs van Fonds voor Cultuurparticipatie

Vijfde Kinderkunstweek van start in CBK Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Toen bestuursleden van de Kinderkunstweek afgelopen woensdag aanwezig waren bij een boekpresentatie in Middelburg werden zij buiten opgewacht door iemand van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ze zijn toen verrast met de Gouden Caleidoscoop, een prijs die ook nog een donatie van 1.000 euro met zich meebrengt.

De Kinderkunstweek is een Zeeuws initiatief en vond zeven jaar geleden voor het eerst plaats. Het is een soort kinderboekenweek, maar dan op het gebied van kunst. Tijdens de kunstweek staan basisscholen tien dagen lang in het teken van moderne en hedendaagse kunst. Galeries, ateliers en musea openen hun deuren voor de kinderen tijdens de Kinderkunstweek. De volgende kunstweek is 19 tot en met 21 maart 2019.

In Zeeland doen inmiddels tachtig basisscholen mee aan het project, maar doel was vanaf het begin af aan om ook landelijk voet aan de grond te krijgen. Dat wil volgens bestuurslid Koos Scherphuis nog niet echt lukken. Er doen nu buiten Zeeland zo'n tien basisscholen op Goeree-Overflakkee en in Brabant mee.

Gaat het balletje rollen?

Scherphuis hoopt dat deze landelijke prijs voor extra bekendheid kan zorgen. "Je weet nooit hoe het balletje rolt, maar ik verwacht het wel", aldus Scherphuis.