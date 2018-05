Zeeuws gezin legt luipaard-aanval Beekse Bergen vast

Filmpje over aanval in Beekse Bergen (foto: YouTube / FPE Humor)

Het Franse gezin ziet niet dat ze door de roofdieren omsingeld worden. Ze kunnen, zo is op de beelden zien, nog maar net op tijd wegkomen. Het gezin uit Scharendijke heeft geprobeerd de Franse parkbezoekers te waarschuwen, zo laat de 24-jarige Robin de Graaf - de maker van het filmpje - weten aan RTL Nieuws.

Volgens safaripark Beekse Bergen heeft het Franse gezin heel veel geluk gehad. "Wat die mensen bezielde, is mij een raadsel", vertelt Niels de Wildt, general manager van de Beekse Bergen tegen Omroep Brabant.

Bewust niet getoeterd

Robin was met zijn moeder op bezoek in het park en probeerde naar eigen zeggen het gezin met gebaren te waarschuwen. Claxonneren deed hij bewust niet. "Ik was bang dat ze daar nog agressiever van zouden worden. Ik wist niet hoe die beesten daarop zouden reageren. Je doet wat je kan op zo'n moment, maar op de claxon drukken zou voor een averechts effect kunnen zorgen. We waren bang dat ze zouden schrikken."

Aanval jachtluipaarden op Beekse Bergen

De moeder van Robin spreekt op haar Facebookpagina over een echte nachtmerrie. "Het is een godswonder dat ze het er zonder kleerscheuren van af hebben gebracht, maar het had ook heel anders af kunnen lopen."

Vanwege de overweldigende media-aandacht gaf het gezin vanmiddag in Scharendijke een toelichting op het filmen van het incident.

