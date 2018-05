Inspectie: Tragel weer op orde

Tragel in Clinge (foto: Omroep Zeeland)

De instelling werd een half jaar geleden onder verscherpt toezicht gesteld omdat de zorg onder de maat was. Bovendien was het gebouw ongeschikt voor de bewoners. Ook werd er volgens de inspectiedienst onzorgvuldig omgesprongen met de bewegingsruimte van de bewoners. Petra Elbertsen van Tragel: "De inspectie liet ons bij de laatste controle al weten dat we op de goede weg waren en alles op de goede manier doen."

Wel blijft er op enkele punten aandacht nodig, schrijft de inspectie in hun rapport. Volgens Elbertsen gaat dat vooral over de zorgplannen die nog niet helemaal op orde zijn. "De zorg is helemaal op orde, maar ze zien dat nog niet helemaal terug in onze zorgplannen." De inspectie heeft aan Tragel laten weten dit jaar nog één of twee keer terug komen om te kijken of alles nu echt in orde is.

Officieel naar buiten gebracht

Het nieuws van vandaag kwam voor de medewerkers niet meer als een verrassing omdat het toezicht al eind april was opgeheven. Dit is vandaag officieel verwerkt door de inspectie en vervolgens naar buiten gebracht.

