Iedereen wil alles weten van Robin; de filmer van het incident in Beekse Bergen

Robin de Graaf was vorige week maandag samen met zijn moeder getuige van het luipaard-incident in het safaripark bij Hilvarenbeek. De Franse parkbezoekers stapten, tegen de regels in, twee keer uit de auto om de jachtluipaarden van dichterbij te bekijken. Het gezin zag vervolgens niet dat ze door de roofdieren omsingeld werden.

'Prooiformaat'

De sfeer sloeg om toen de dieren plotseling de aanval inzetten. Waarschijnlijk hadden ze het gemunt op de zoon van de Franse familie. Een volwassene is namelijk aan de grote kant voor de jachtluipaarden, maar een kind is van het goede 'prooiformaat', zoals dat genoemd wordt. De Franse familie kon, zo is op de beelden van Robin te zien, nog maar net op tijd wegkomen.

Sceenshot uit video van aanval in Beekse Bergen (foto: YouTube / FPE Humor)

De overweldigende aandacht van de media en de verschillende negatieve reacties om zelf niet in te grijpen maar door te filmen waren voor Robin de reden om bij een strandpaviljoen in Scharendijke een toelichting te geven. "Ik ben natuurlijk geen jachtluipaarden-expert, dus ik wist ook niet wat we precies moesten doen." Robin de Graaf en zijn moeder hebben geprobeerd om het Franse gezin vooral met gebaren te waarschuwen.

Veel media-aandacht

"En nu wil iedereen weten wat er precies is gebeurd", zegt Robin enigszins verbouwereerd. Alleen al vanmorgen heeft de inwoner van Scharendijke zo'n acht interviews gegeven, van landelijk kranten tot de journaals van RTL en de NOS.

Aandacht van RTL-Nieuws voor Robin (foto: Omroep Zeeland)

Met het online zetten van het filmpje op YouTube rekende de Scharendijkenaar wel op wat views. "Zo'n duizend views dacht ik wel te gaan halen, maar dit had ik echt niet verwacht."

Genoeg van alle aandacht

De moeder van Robin heeft inmiddels genoeg van alle aandacht. Op Facebook laat ze weten: "Er staan zelfs al mensen voor het hek, de telefoon staat roodgloeiend, ik krijg Facebook-berichten en de mailbox loopt vol. Heeft iemand toevallig een grote steen?"

Het filmpje van het incident op YouTube is in een paar dagen tijd al bijna twee miljoen keer bekeken. Het filmpje is ook nieuws in landen als Groot-Brittannië, Ierland en uiteraard Frankrijk, het land waar het gezin waarschijnlijk vandaan komt.

Miljoenen kijkers voor video van Robin de Graaf

