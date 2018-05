'De ratten zit waarschijnlijk ook onder m'n huis. Beangstigend!'

De randen van de sloten tegenover het huis van Hanse zijn bezaaid met rattengangen. Regelmatig steekt er een bruine rat over van het ene naar het andere gat. "Er zijn zelfs gaten een meter van de gevel vandaan. Ze zitten dus waarschijnlijk onder mijn huis. Dat vind ik wel beangstigend."

'Vieze beesten'

Hanse is bang voor zijn gezondheid. "Ratten dragen allerlei ziektes bij zich", weet hij. "Bovendien wil je die vieze beesten niet in huis hebben. Ze vreten je hele isolatie op als ze de kans krijgen."

De bruine rat graaft graag holletjes (foto: Erik Hanse)

Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat de bruine rat een opmars maakt in drie Zeeuwse gemeentes. In Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Terneuzen namen het aantal meldingen fors toe. Terneuzen spant de kroon met 1148 meldingen in 2014 en in 1424 meldingen in 2017. Een toename van 24 procent.

Zakje gif

Volgens Hanse komt de toename van het aantal ratten doordat er niet meer op grote schaal gif mag worden gebruikt voor de bestrijding van het ongedierte. In 2014 werd dat verboden omdat de ratten resistent zouden worden. "Vroeger duwde je in ieder rattenhol gewoon een zakje gif. Dan had je nergens last van."

"Nu doen we niets en dan kan het snel gaan. Een volwassen vrouwtje krijgt 30 jongen per jaar." De omstandigheden zijn op dit moment bovendien gunstig voor de ratten. Er ligt nog een hoop voedsel op de akkers, omdat die nog niet zijn omgeploegd.

Een doodgereden rat bij de boerderij van Erik Hanse (foto: Erik Hanse)

Hanse weet wel een oplossing voor de ratten. "We moeten weer aan de slag met gif", vindt hij. "Er moet echt iets gebeuren, want dit loopt compleet uit de hand." De gemeente Schouwen-Duiveland heeft inmiddels toegezegd extra middelen in te gaan zetten om de ratten te bestrijden.