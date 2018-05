Deel dit artikel:











Rustig om je heen? Iedereen is bij de milieustraat...

Het was topdrukte vandaag bij de Zeeuwse milieustraten. Bij verschillende milieustraten liep de wachttijd vanmorgen op tot zo'n drie kwartier. Veel mensen hebben Hemelvaartsdag namelijk aangegrepen om in de tuin of het huis te werken en hebben daardoor nu kofferbakken en aanhangwagens vol afval, in allerlei soorten en maten.

Dat de dag na Hemelvaartsdag traditioneel één van de drukste dagen van het jaar is bij de milieustraten, wis al langer bekend. Daarom is de radiobus van Omroep Zeeland vanmorgen bij de milieustraat van Terneuzen langsgegaan om te kijken wat daar zoal wordt weggegooid.