Gérard de Nooijer grijpt naast Rinus Michels Award

De Rinus Michels Award voor beste trainer in de Jupiler League is gewonnen door Michael Reiziger van Jong Ajax. Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was ook genomineerd, maar de trainer van FC Dordrecht greep naast de award.

Gérard de Nooijer (foto: Omroep Zeeland) De Nooijer was een van de vijf genomineerden trainers uit de Jupiler League. Behalve Reiziger waren ook Henk de Jong (De Graafschap), Dick Lukkien (FC Emmen) en Mike Snoei (Telstar) genomineerd. Gérard de Nooijer won dit seizoen met FC Dordrecht een periodetitel waarmee de club zich plaatste voor de nacompetitie. De Rinus Michels Awards zijn een initiatief van vakblad De Voetbaltrainer en deze uitverkiezing wordt ondersteund door de vakvereniging CBV, de vakbond VVON en de KNVB. Philip Cocu van landskampioen PSV won de Rinus Michels Award als beste trainer in de Eredivisie. In het amateurvoetbal werd Paul van der Zwaan van Quick Den Haag uitgeroepen tot beste trainer. Bij de uitreiking van de Rinus Michels Awards worden ook de beste jeugdopleidingen van betaald-voetbalclubs en amateurverenigingen bepaald. De awards gingen naar Ajax en Westlandia. De club uit Naaldwijk volgens de KNVB deze bijzondere stimuleringsprijs vanwege het gevoerde jeugdbeleid.