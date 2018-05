Benzinetanks van auto's leeggepompt, twee verdachten opgepakt

Politieauto met zwaailicht en sirene (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Middelburger en een 18-jarige man uit Vlissingen. De verdachte uit Middelburg krijgt een boete voor de diefstal, maar de zaak tegen de Vlissinger is geseponeerd. Er is te weinig bewijs dat hij ook daadwerkelijk meewerkte aan de benzinediefstal.

'Problemen met de brandstofleiding'

Toen de agenten aankwamen, zagen ze een witte Volkswagen. De 18-jarige Vlissinger zat op de bijrijdersstoel en de 19-jarige man uit Middelburg liep rond de auto. Ze beweerden dat ze problemen hadden met de brandstofleiding en daardoor onderweg benzine hadden verloren. De agenten geloofden dat verhaal niet en ze vonden al snel aanwijzingen voor benzinediefstal.

De rondom de vulopening van de auto van de twee was benzine gemorst. Overal rond de auto hing een benzinewalm en achter de auto vonden ze ook een slang met een handpompje waar de benzine nog uitliep. Bovendien stonden bij meerdere auto's in de omgeving de tankklepjes nog open.

Nog maar een kwart in de tank

Inmiddels was ook een van de auto-eigenaren naar buiten gekomen. Volgens de Middelburger was zijn auto driekwart vol toen hij hem daar eerder had weggezet en bleek er nu nog maar een kwart in de tank te zitten.

De agenten hebben beide verdachten aangehouden en op het politiebureau verhoord. Hun auto werd in beslag genomen. De 19-jarige Middelburger moet een boete betalen van 500 euro. Ook moet hij in totaal 140 euro aan schadevergoeding betalen aan de getroffen auto-eigenaren.