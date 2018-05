Drie zeilboten in de problemen, KNRM schiet te hulp

KNRM helpt stuurloze zeilboot in de Buitenhaven van Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Toen de reddingswerkers van de KNRM aankwamen in de Buitenhaven, waren andere zeilers al te hulp geschoten, maar het lukte hen niet om het stuurloze jacht veilig af te meren. Dankzij de hulp van de reddingsboot van de KNRM werd de Belgische zeilboot aan de Poseidonsteiger afgemeerd.

KNRM helpt stuurloze zeilboot met aanmeren aan de Poseidonsteiger (foto: KNRM)

Rond 15.30 uur sloeg de tweede zeilboot alarm ter hoogte van Neeltje Jans. De reddingsboot van de KNRM-post Neeltje Jans hoefde dan ook niet ver te varen om te assisteren. Het jacht lag tegen de ankerlijn voor de kering en kon niet meer op eigen kracht wegkomen. Toen de zeilboot weer was vlotgetrokken, kon de reddingsboot weer terug naar de post.

Motorproblemen

En rond 16.00 uur was de Zeemanshoop bijna weer terug aangekomen in de thuishaven Breskens, na de inzet in Vlissingen, toen de reddingswerkers werden benaderd door twee mannen in een kleine rubberboot. Een zeilboot van de Watersportvereniging Yerseke bleek motorproblemen te hebben, iets meer dan een kilometer voor de kust van Breskens.

KNRM neemt zeilboot met motorproblemen op sleeptouw (foto: KNRM)

Toen de reddingboot Zeemanshoop aankwam bij de zeilboot, werden de zeilen gestreken. Daarna heeft de reddingsboot de zeilboot op sleeptouw genomen naar de haven van Breskens.