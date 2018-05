NeVoBo en provincie willen EK beachvolleybal naar Zeeland halen

Dirk Boehlé uit Hulst (foto: FIVB)

De plannen werden vanmiddag in Vlissingen bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse strandsportevenement Zeeland Beach Classics.

Het gaat om een samenwerking tussen de NeVoBo, de provincie Zeeland, Zeeland Beach Classics en het sportevenementenbureau Music and Sports uit Utrecht.

Goede kans op toewijzing

"Zeeland is de mooiste strandprovincie van Nederland en misschien wel van de wereld", zegt Michel Everaert, directeur sport bij de NeVoBo. De uit Hulst afkomstige Everaert zegt dat Zeeland een goede kans maakt op toewijzing. Everaert is momenteel in Rusland als voorzitter van de Europese commissie beachvolleybal. "Misschien dat het hier dit weekend al op de agenda staat", aldus Everaert.

Michel Everaert

Half miljoen

Volgens Everaert bedragen de kosten 'een tonnetje of vijf, zes' voor het jeugd EK. "Het geld wordt opgebracht door de NeVoBo, de provincie Zeeland en sponsors. Daarnaast is overheidssubsidie beschikbaar voor dergelijke evenementen."

Als het jeugd EK naar Zeeland komt, zal er volgens Everaert in elk geval op het Badstrand in Vlissingen gespeeld worden. Daar wordt morgen en zondag het eerste toernooi in de Nederlandse Eredivisie Beachtour gespeeld. Volgens Everaert is het ook nog mogelijk dat er op andere plekken in Zeeland gespeeld wordt.

Genoeg belangstelling

Everaert verwacht dat er genoeg publieke belangstelling voor het evenement zal zijn. "In 2012 hebben we in Assen gespeeld. Toen was het volle bak tijdens de finaledagen met 1000-1500 toeschouwers."