Paraglider landt bij Breskens, na een vlucht van 180 kilometer

Na een vlucht van ruim 180 kilometer met een parapente, een soort parachute is dat, is de Belgische paraglider Wim Verhoeve vanmiddag geland bij een camping ten westen van Breskens. Volgens het volgsysteem Flymaster startte hij zijn glijvlucht op de vliegplaats Revin in de Franse Ardennen en heeft hij de afstand van 180,2 kilometer afgelegd in 6 uur en 44 minuten.

Paraglider stijgt op met parapente vanaf bergtop (foto: Wikimedia Commons) Een parapente, of glijscherm, is een variant van de parachute die wat beter bestuurbaar is. Normaal gesproken maak je er vluchten mee van een à twee uur, een monstervlucht als deze, van meer dan zes uur, is dan ook bijzonder te noemen. Thermiek Met het volgsysteem Flymaster kun je zijn vlucht opnieuw afspelen, van de start in Revin tot de landing bij Breskens. Te zien is hoe hij, cirkelend als een vogel, meerdere keren de thermiek van opstijgende warme lucht gebruikt om opnieuw aan hoogte te winnen. De route die Wim Verhoeve heeft afgelegd met zijn glijscherm van Revin tot Breskens (foto: Flymaster Livetracking)