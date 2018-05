Chileense journalist eert zijn Zeeuwse voorvader

Wat hebben Chili en Zeeland met elkaar te maken? (foto: Omroep Zeeland)

Het feestvarken van vandaag, Raúl Arnaldo Smith Domínguez, is de kleinzoon van Franciscus Smit van Hilst, één van de eerste Nederlanders die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in Chili vestigden. Franciscus, Frank voor intimi, was een zeiler en scheepstimmerman, die in 1843 in Middelburg werd geboren en opgroeide in de Vlissingse haven.

Waarom hij de letter -h aan zijn achternaam toevoegde

Na een reis langs Kaap Hoorn, het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, vestigde hij zich in Chañaral, een stad aan de Chileense kust. Daar ging hij werken in de mijnen, samen met Britten die in Chili woonden. Dat verklaart volgens zijn achterachterkleinzoon waarom hij de letter -h aan zijn achternaam toevoegde.

Michael Nawrath Smith is een boek aan het schrijven over de herkomst van zijn familie. Volgens de overlevering was Raúl een typische Nederlander, die gierig was en zich weigerde aan te passen (een non-conformist). In hoeverre dit Zeeuws is, laten we in het midden.

Familie in Antwerpen

Na een lange zoektocht naar de achtergrond van zijn grootvader, is Michael Nawrath Smith, met behulp van zijn familie, op familie gestuit in Antwerpen. Een dochter van de jarige Job is vorig jaar naar België gereisd en heeft de nakomelingen van Franciscus Smit van Hilst ontmoet.