Gewonde bij eenzijdig ongeluk Terneuzen, politie doet onderzoek

Bij een eenzijdig ongeluk in Terneuzen is een auto op zijn kant naast de weg beland. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Politie onderzoekt eenzijdig ongeluk in Terneuzen (foto: HV Zeeland) De automobilist reed rond 19.20 uur over de Guido Gezellestraat richting de Tractaatweg, toen hij vlak voor het tankstation door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en van de weg raakte. De auto kwam op het fietspad op zijn zijkant tot stilstand. In elkaar gezakt De bestuurder is op eigen kracht uit de gekantelde auto geklauterd. Volgens het beeldpersbureau GinoPress probeerde hij te voet weg te vluchten, maar werd hij tegengehouden door omstanders. Daarna zou hij in elkaar zijn gezakt. Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Ook waarom hij zou hebben geprobeerd om na het ongeluk weg te vluchten is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Auto meegenomen door bergingsbedrijf na eenzijdig ongeluk in Terneuzen (foto: HV Zeeland)