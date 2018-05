'Bouw Versmarkt veroorzaakt scheuren in huizen Bruinisse'

"De bouwvakkers waren aan het boren en toen ineens hoorden we een klap. We dachten dat er stenen vielen en toen keken we en zagen dat er een diepe scheur in de rechter muur zat. De hele muur was ontzet!", zegt Huibers. Een week erna verzakte de houten vloer en klemde de deur van het balkon.

Kwetsbaar

De neef van Huibers, Kees de Jonge, is ook erg geschrokken van de schade en heeft een vermoeden waar het door komt. "We denken dat er tijdens het boren op het bouwterrein een waterbel is geraakt die lek is gegaan en dat daardoor het huis is verschoven", zegt hij. Het huis heeft daarnaast een houten vloer en is niet gebouwd op heipalen. Daardoor is het kwetsbaarder dan het huis van de buren dat een betonnen vloer heeft.

Aan de Korte Ring komt een Versmarkt met op de begane grond 170 vierkante meter winkelruimte en daarboven huurwoningen. De aannemer was niet bereikbaar voor commentaar.