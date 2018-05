Gewonde bij auto-ongeluk na achtervolging door politie

De politie onderzoekt nog waarom de automobilist ervandoor ging (foto: HV Zeeland)

De achtervolging begon kort daarvoor. De automobilist viel op door zijn rijgedrag, dus wilden de politieagenten hem controleren, maar de bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor. De agenten zetten de achtervolging in, met de bedoeling om zijn rijbewijs in te nemen, omdat hij andere weggebruikers in gevaar bracht door zo hard te rijden.

Uit het autowrak

Rond 20.25 uur raakte de auto van de weg. Dat gebeurde op de Leliëndaalseweg tussen Middelburg en Sint Laurens. De bestuurder kon zelf nog op eigen kracht uit het autowrak klimmen. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis.

De auto raakte tijdens een politie-achtervolging van de weg en belandde naast de weg op zijn kant (foto: HV Zeeland)

De politie onderzoekt nog waarom de automobilist ervandoor ging. De auto is na een kort onderzoek door de politie meegenomen door een bergingsbedrijf.