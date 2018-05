Professionele winkeldief betrapt in Goese winkel

Voorbeeld van een 'rooftas', gebruikt door een winkeldief in Goes (foto: Wijkagent Goes-Oost)

Nadat de man in de winkel werd betrapt, ging hij ervandoor. De eigenaar belde de politie en gaf het signalement door van de dief. Surveillerende agenten kregen de melding terwijl ze over de Westwal reden. Zij zagen om 15.15 uur op de Ravelijn een man lopen die volledig aan het opgegeven signalement voldeed.

Boxershorts en kledingstukken

Ze spraken de man aan en hij bevestigde in het Engels dat hij inderdaad in die winkel was geweest. Hij had een geprepareerde tas bij zich waarin drie pakjes boxershorts en twee kledingstukken zaten, met het beveiligingslabel er nog aan.

Een geprepareerde tas, ook wel rooftas genoemd, is aan de binnenkant met aluminiumfolie of iets dergelijks bekleed om het signaal van de beveiligingspoortjes tegen te houden. Winkeldieven gebruiken dit om ongemerkt weg te komen met hun buit.

De 35-jarige man is aangehouden en zit nog vast. Hij blijkt in Middelburg te verblijven, maar sprak bij het verhoor geen Nederlands. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt.