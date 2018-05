Rinkrieje, maar dan anders, bij opening van Trekkermuseum

Bij het Trekkermuseum aan de Koedijk werd de opening van het museumseizoen namelijk gevierd met de clubkampioenschappen ringsteken met de oude trekkers. De opening werd verricht door burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele, ook stak hij de eerste ring.​​

Ringsteken met trekkers bij de opening van het museumseizoen bij het Trekkermuseum (foto: Burgemeester Gerben Dijksterhuis)

Het thema van dit jaar in het Trekkermuseum is Benzine- en petroleumtractoren. Voor de trekkerliefhebbers is in het museum een collectie historische trekkers en stationaire motoren te bezichtigen. Verder is er een expositie van Zeeuwse schilderijen van de hand van Rina de Korte.