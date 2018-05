Brandweer uitgerukt voor aangebrande tosti

De brand werd gemeld om 11.30 uur. Volgens de melder zou een appartement aan de Baljuwlaan in brand staan. Vanwege de aard van de melding werd uit voorzorg opgeschaald naar een middelbrand.

Tosti aan het bakken

Toen de brandweer aankwam bij de woning was er inderdaad wat rookontwikkeling. De brandweerlieden hebben de toegang tot de woning geforceerd, maar uit nadere inspectie bleek dat de bewoner een tosti aan het maken was en die had laten aanbranden. De woning is door de brandweer geventileerd en daarna konden de brandweerlieden weer terugkeren naar de kazerne.