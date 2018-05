Deel dit artikel:











Man raakt bekneld tussen heftruck en landbouwmachine

Bij een agrarisch bedrijfsongeval in Sint Philipsland is een man gewond geraakt. Het slachtoffer was klem komen te zitten tussen een heftruck en een laadbak van een aardappelplantmachine.

Man raakt bekneld tussen heftruck en landbouwmachine (foto: Jan Kunst) Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op een veld aan de Krammersweg. Daar waren een vader en zoon de aardappelen aan het bijvullen in de laadbak van de plantmachine. Hiervoor gebruikten ze een heftruck, met daaraan een grote zak met aardappelen. Bekneld De vader reed achteruit met één van de twee voertuigen. Wat er precies fout ging is nog onbekend, maar duidelijk is dat de zoon bekneld kwam te zitten en daarbij ook gewond raakte. Naast een ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Het traumateam heeft de het ambulancepersoneel geholpen bij het ter plaatse behandelen van het slachtoffer. Daarna is de gewonde naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekendgemaakt.