CDA en VVD uit college Reimerswaal gewipt

(foto: OZ)

Het nieuwe college kan rekenen op de steun van 12 van de 19 raadszetels. De SGP heeft er zeven, Leefbaar drie en PvdA twee. Jaap Sinke blijft wethouder voor de SGP, de twee nieuwkomers heten alle twee Verburg. De uit Waarde afkomstige Dirk Verburg is de wethouderskandidaat voor Leefbaar; zijn naamgenoot Kees uit Hansweert is dat voor de PvdA.

Prominent SGP'er

Als formateur in Reimerswaal trad Eppie Klein op. Hij is een prominent SGP'er. Zo stond Klein ooit vierde op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en was hij een aantal keer waarnemend burgemeester. Hij was zaterdag niet bereikbaar om de formatie toe te lichten.

De VVD en het CDA keren dus niet terug in het nieuwe college. Het CDA verloor bij de verkiezingen één zetel en ging terug van drie naar twee. Wethouder Hans de Kunder zag de bui al hangen en stelde zich na twaalf jaar niet langer beschikbaar als wethouder.

Twee zetels

De VVD bleef met twee zetels gelijk. Toch moet Izak Vogelaar als wethouder het veld ruimen. De laatste partij in de raad van Reimerswaal, de ChristenUnie, steeg van twee naar drie . Maar dat leverde geen plek op in het college.

De nieuwe wethouders worden voorgedragen in de gemeenteraadsvergadering van komende dinsdag 15 mei.

