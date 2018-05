Gemalen als de Prommelsluis houden al decennia onze voeten droog

Het werk van het Waterschap Scheldestromen is voor veel mensen onzichtbaar. Tijdens zo'n open dag wil het waterschap daar verandering in brengen, door juist laten zien waar de waterschap-medewerkers dagelijks mee bezig zijn.

'Veilig achter dijken en duinen'

"We vinden het allemaal vrij normaal dat we droge voeten houden en dat we hier veilig leven achter de dijken en duinen, maar daar gaat heel wat werk aan vooraf", zegt Joséphine van Belzen van het waterschap.

Waterschap opent op nationale molen- en gemalendag de deuren van het Prommelsluis voor het publiek (foto: Omroep Zeeland)

Door middel van rondleidingen en proefjes wordt duidelijk gemaakt hoe een gemaal werkt, ook aan kinderen zoals Puck. "Het beschermt ons tegen het water en dat vind ik heel bijzonder om te zien."

'Niet met een simpele druk op een knop'

Maar ook volwassen bezoekers kijken hun ogen uit. Zo begrijpt één bezoeker dankzij de uitleg dat het water niet zomaar met een simpele druk op een knop aan de andere kant terecht komt. "Het duurt minstens een half uur tot een uur voordat alle pompen op volle kracht werken", legt hij uit.

Het Prommelgemaal dateert uit 1958, maar het zit volgens Van Belzen dankzij recente vernieuwingen zeker niet tegen de houdbaarheidsdatum aan. "Eerst stonden hier grote dieselmotoren, die zijn nu vervangen met elektromotoren. Dus het gemaal kan nog jaren mee."