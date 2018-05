Deel dit artikel:











Hoek blijft koploper in derde periode ondanks gelijkspel

Hoek heeft aan de topper in de Hoofdklasse A tegen SteDoCo een punt overgehouden. De wedstrijd in Hoornaar eindigde in 1-1. Hoek blijft ongeslagen in 2018 en blijft ondanks het puntenverlies koploper in de strijd om de derde periodetitel.

Voorsprong na solo In het eerste kwartier waren er nog niet al teveel kansen. Jordey van Dam was namens de thuisploeg gevaarlijk met het hoofd. Sidy Ceesay kopte de beste mogelijkheid van Hoek over. De openingstreffer kwam op naam van Jay-Jay Meierdres die in de achttiende minuut een solo succesvol afrondde. Veertiende goal Ceesay Na een half uur spelen werd Hoek sterker en kreeg de ploeg van trainer Jannes Tant kansen via Daniel Akindayini en Aaron Verwilligen. Vlak voor rust kwam Hoek op gelijke hoogte. Sidy Ceesay reageerde attent na een scrimmage en schoot de gelijkmaker binnen. Zijn veertiende goal al dit seizoen (competitie en beker). Na de gelijkmaker waren er nog kansen voor Jordey van Dam (kopbal) namens SteDoCo en Thomas van Renterghem (kopbal) van Hoek. Na rust weinig actie Na rust gebeurde er heel weinig in Hoornaar, op een kans voor Meierdres na. Zodoende eindigde de wedstrijd in 1-1. Uitzicht op nacompetitie In de reguliere stand staat SteDoCo op de derde plaats. Hoek staat vierde. De Zeeuws-Vlaamse ploeg blijft wel koploper in de strijd om de derde periodetitel en houdt uitzicht op deelname aan de nacompetitie. Scoreverloop 1-0 Meierdres (18)

1-1 Ceesay (39) Opstelling Hoek De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Chergui, Vandepitte, Verwilligen, Van Renterghem, Leroy (Beshliaha/89), Ceesay (Vitukynas/80), Akindayini